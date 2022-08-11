تعليم بنى سويف تشارك بـــ20 طالبا و3 معلمين بالتصفيات النهائية للمشروع الوطنى للقراءة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مع مسؤولى قطاع التربية و التعليم، سير وإجراءات مشاركة المديرية في التصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة والتي تتم بالتعاون مع دولة الإمارات بالعاصمة الإدارية، وتستهدف غرس حب عادة القراءة في نفوس الطلاب لإثراء البيئة الثقافية في المدارس، وتنمية الوعي بأهمية القراءة، وتعزيز الحس الوطني والشعور بالانتماء، ونشر قيم التسامح والاعتدال وقبول الآخر، بالإضافة إلى تكوين جيل من المتميزين والمبدعين في جميع المجالات.

حيث أوضح وكيل الوزارة محمد عبد التواب، خلال تواصله مع المحافظ، أنه قد تأهل 20 طالباً وطالبة و 3 معلمين، للتصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة، التي تعقد بالعاصمة الإدارية ، وتشهد منافسة بين الطلاب المشاركين على الفوز بلقب" الطالب الماسي" ، فيما يتنافس المعلمون على لقب "المعلم المثقف" في حين تتنافس المدارس على الفوز بلقب " المؤسسة التنويرية".