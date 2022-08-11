تعرف على تفاصيل إنشاء مصنع مصرى لإنتاج عربات ركاب السكك الحديدية

كتب سيد الخلفاوى

وقعت وزارة النقل، بروتوكول تعاون لدراسة انشاء مصنع مصرى لتصنيع عربات ركاب السكك الحديدية وذلك بين كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالجو الاسبانية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نريك).

وفى النقاط التالية نعرض أهم التفاصيل عن المشروع المزمع تنفيذه.

المصنع يعمل على توطين صناعة عربات السكك الحديدية فى مصر.

يشمل البروتوكول تصنيع 500 عربة ركاب سكك حديدية متنوعة.

سيتم تصنيع 100 عربة درجة اولى -مكيفة -200 عربة درجة ثانية مكيفة – 200 عربة درجة ثالثة متطورة.

التصنيع سيتم بتكنولوجيا تالجو العالمية كمرحلة اولى من اجمالى 1000 عربة سكة حديد مخطط تصنيعها محليا.

يعد هذا البرتوكول هو البروتوكول الثاني في مجال توطين صناعة الوحدات المتحركة بمصر .

تم مسبقا توقيع عقد توطين 320 مترو أنفاق بواقع 40 قطار.

البروتوكول يجعل مصر أولى الدول المصنعة للوحدات المتحركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا .

يمثل الخطوة الأولى فى تحقيق الحلم بأن تكون مصر أحدى الدول الصناعية الكبرى في هذا المجال .