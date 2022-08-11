تحرير 14 محضرا وتعقيم 26 مسجدا ومقرا بمركز المحلة

الغربية - عادل ضرة

شنت الوحدات المحلية برئاسة مركز ومدينة المحلة تحت إشراف اللواء وجدي الجروانى رئيس المركز والمدينة حملات نظافة مكبرة علي الطرق الرئيسية وداخل الوحدات المحلية قادها المهندس حيدر عطاالله نائب رئيس المدينة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، حيث تمت أعمال النظافة اليومية على الطريق الدائرى لرفع القمامة والأتربة الجانبية والإشغالات بمشاركة معدات العديد من الوحدات المحلية.

كما تمت أعمال نظافة على طريق المحلة كفر الشيخ القديم بالمعتمدية وقرية دنوشر طريق البدالة ومنطقة السوق وأمام مسجد الرفاعي بالعامرية ومنطقة كوبري الوحدة وكوبري محطة المياه ومتابعة أعمال النظافة بطريق المحلة طنطا السريع بالهياتم كما تم أعمال تقليم الاشجار والنخيل على طريق المحلة المنصورة أمام مركز الشرطة ورفع نواتج التقليم بمحلة أبو علي وطريق محلة روح القديم ومدخل القرية بصفط تراب كما تم عمل حملة نظافة على كورنيش كفر حجازي بشبرابابل وطريق البنوان نمرة البصل مرورًا بالبوابة التعريفية بالبنوان وطريق المحلة دمرو وأمام المصالح الحكومية وقرية منشأة الأمراء بمحلة حسن وأمام الوحدة الصحية والوحدة المحلية ببلقينا.

وأضاف"الجروانى"، أنه فى إطار أعمال الإجراءات الإحترازية تم تحرير 14 محضر متنوع بمركز المحلة الكبرى منهم 6 محاضر نظافة و3 محاضر إشغال و3 محاضر كمامة ومحضرين بيئة وتطهير وتعقيم 24 مسجد ومقرين ووحدة محلية ورش شوارع قرية الدواخلية وإعدام 10 شيشة و21 كوب زجاجي.