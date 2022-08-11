تجديد حبس عاطل 15 يوما لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بمنشأة ناصر

كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم منشأة ناصر بالقاهرة.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح بدون ترخيص.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل، مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالشقة محل سكنه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1٫5 كيلو جرام – فرد خرطوش –مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.