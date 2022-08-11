بالأسماء.. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم الطريق الزراعى بأسوان لـ11حالة وفاة و2 مصابين

أسوان - عبد الله صلاح

ارتفعت حصيلة حادث التصادم الذى وقع مساء الأربعاء، على الطريق الزراعى "مصر- أسوان" بمحافظة أسوان، إلى مصرع 11 شخصا وإصابة اثنين آخرين، وتم التعامل مع الحادث ونقل المصابين والجثث من موقع الحادث.

تلقى الدكتور محمد الدخيلى، مدير مرفق إسعاف أسوان، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة أجرة ميكروباص وسيارة أخرى نقل على الطريق الزراعى "مصر - أسوان" السريع، بنطاق قرية الجعافرة التابعة لمركز دراو، ووجود وفيات ومصابين، ووجه مدير المرفق على الفور بالتعامل مع الحادث.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 11 شخصا وإصابة اثنين آخرين، وتم نقل المصابين، وهما: إيمان صلاح 20 سنة، إلى مستشفى دراو المركزى بعد إصابتها بنزيف فى المخ، ودخولها فى غيبوبة، لتتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ومحمود محمد 22 سنة، مصاب بكسر فى عظام الحوض وتم نقله إلى مستشفى دراو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

فيما لقى مصرعه: "رجب عبد الفراج 35 سنة، سائق الميكروباص، وعلى حسين، وصباح مبارك على 45 سنة، و8 جثث آخرين مجهولى الهوية جارى الكشف عن هويتهم"، وتم نقلهم إلى المشرحة فى مدن دراو وكوم أمبو وأسوان، تحت تصرف النيابة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.