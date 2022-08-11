القبض على رابع عضو بـ "بيتلز داعش" في مطار بانجلترا

كتبت: نهال أبو السعود

ألقت السلطات البريطانية، القبض على رجل يدعى آين ديفيس مساء أمس في مطار لوتون بعد ترحيله إلى إنجلترا، يزعم انه جزءا من خلية إرهابية معروفة باسم "بيتلز داعش" متهم بارتكاب جرائم إرهابية، وفقا لصحيفة التايمز.

يأتي هذا التطور بعد أن أمضى سبع سنوات ونصف في سجن خارج بريطانيا، بزعم أنه جزء من المنظمة الإرهابية، ونقل الرجل البالغ من العمر 38 عامًا إلى مركز للشرطة في جنوب لندن وسيمثل أمام محكمة وستمنستر الابتدائية صباح اليوم الخميس.

وفي حديثه بعد إلقاء القبض عليه ، قال المتحدث باسم دائرة مكافحة الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب: " ديفيس ، 38 عامًا ، متهم بارتكاب جرائم إرهابية وحيازة سلاح ناري لغرض متصل بالإرهاب .. تذكر دائرة الادعاء الملكية جميع المعنيين بأن الإجراءات الجنائية ضد ديفيس نشطة وأن له الحق في محاكمة عادلة".

وأكدت شرطة لندن أنه متهم بارتكاب جرائم مخالفة للمواد 15 و 17 و 57 من قانون الإرهاب لعام 2000.

غادر ديفيس المملكة المتحدة في عام 2013 واعتقل بعد ذلك بعامين، وفي عام 2017 ادين بالقتال لصالح داعش ، بعد ثلاث سنوات من سجن زوجته أمل الوهابي في المملكة المتحدة عام 2014 لتمويلها الإرهاب.

تلقت خلية "البيتلز" الإرهابية لقبها بسبب اللهجات البريطانية لأعضائها الأربعة، ولقد غادروا المملكة المتحدة للقتال في سوريا وكانوا مسؤولين عن تعذيب وقطع رؤوس الرهائن، بمن فيهم عامل الإغاثة البريطاني ديفيد هينز.

وبحسب الحكومة الأمريكية، قامت الخلية الإرهابية بقطع رأس أكثر من 27 رهينة، ونفى ديفيس في السابق كونه عضوا في المجموعة.