الرئيس البيلاروسي: يجب علينا الاستفادة من الموانئ الروسية لتصدير البضائع‎‎

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صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، بأن بلاده يجب عليها تحقيق الاستفادة القصوى من الموانئ الروسية لتصدير البضائع‎‎ المحلية.



وقال لوكاشينكو ،خلال اجتماع لمناقشة إنشاء مرافق ميناء لتصدير المنتجات البيلاروسية، بحسب وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية، " إننا ليس لدينا الوقت لانتظار بناء بنية تحتية معينة في أي من الموانئ، نتحدث اليوم في المقام الأول عن المنطقة الشمالية الغربية من الاتحاد الروسي".



وتابع "أراني الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جميع موانئ سانت بطرسبرج وما حولها وعرض أن أختار أي اتجاه"، مؤكدا الحاجة القصوى للاستفادة من الموانئ الروسية لشحن البضائع.



وفي السياق ذاته، طالب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بإتخاذ إجراءات ردا على استيلاء ليتوانيا على حصة بيلاروسية في ميناء كلايبيدا.



وأوضح أن ليتوانيا لم تفرض عقوبات غير مشروعة فقط بل صادرت ممتلكات شركة بيلاروسية في كلايبيدا وهي "بيلاروسكالي" التي تعد واحدة من أكبر مصانع البوتاسيوم في العالم.



وأضاف الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن ذلك يجب أن لا يمر دون عقاب، مطالبا بالتفكير في الإجراءات التي يمكن اتخاذها في المستقبل القريب وعلى المدى المتوسط.