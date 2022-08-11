اليوم السابع
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الخميس، 11 أغسطس 2022 03:03 م
أكرم القصاص
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الخارجية الروسية تستنكر قرار برلمان لاتفيا تصنيف موسكو دولة "راعية للإرهاب"

الخميس، 11 أغسطس 2022 02:10 م
الخارجية الروسية تستنكر قرار برلمان لاتفيا تصنيف موسكو دولة "راعية للإرهاب" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ.ش.أ

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استنكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قرار برلمان لاتفيا تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب.

وقالت زاخاروفا عبر تطبيق تليجرام وفق ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء، إن هذه الخطوة تستند إلى "كراهية الأجانب".

وأشارت زاخاروفا - في تعليقها على قرار لاتفيا - إلى أنه "بالنظر إلى أنه لا توجد حقائق وراء هذا القرار.. فلا ينبغي تسمية مؤلفي هذه الفكرة سوى بالنازيين الجدد".

وتبنى برلمان لاتفيا - في وقت سابق اليوم - بيانا يعترف بأن أنشطة القوات الروسية في أوكرانيا "إرهاب"، ويصنف روسيا كدولة راعية للإرهاب.

كما دعا المشرعون في لاتفيا دول الاتحاد الأوروبي إلى تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الروس.

 

 


ماريا زاخاروفا

روسيا

الخارجية الروسية

برلمان لاتفيا



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