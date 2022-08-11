الأغذية العالمى بمصر يطلق الورش التشاورية لصياغة خطة العمل (2023-2027)

كتبت : هند المغربي

أطلق برنامج الأغذية العالمى أولى الورش وجلسات العمل التشاورية، والتى تهدف إلى مناقشة أهم التوجهات الوطنية والمستقبلية، والتى تساعد فى صياغة خطة عمل البرنامج بمصر خلال الخمس سنوات القادمة (2023-2027).

وتم عقد الورشة التشاورية الأولى فى محافظة الأقصر، واستمرت لمدة يومين.

وحضر الورشة عدد من الكوادر لمحلية المعنية من محافظات جنوب الصعيد وتشمل اسوان، الاقصر، سوهاج ، قنا ،اسيوط، بالإضافة إلي المشاركة الفعالة والمتميزة من ممثلي وزارات الخارجية - التعاون الدولي - الزراعة – التنمية المحلية – التضامن – التعليم – القوى العاملة.

واستهدفت النقاشات التعرف على اهم المجالات التنموية والتوجهات المحلية التى تاتى كأولوية عمل في أجندة مصر للتنمية المستدامة، اخذا فى الاعتبار اهم المستجدات الدولية والإقليمية والدروس المستفادة من خطة العمل لبرنامج الأغذية العالمى فى مصر 2018-2023.

كما تضمنت النقاشات أهم المحاور الإطارية الحاكمة لصياغة خطة عمل برنامج الأغذية العالمى بمصر خلال السنوات الخمس القادمة، كما تساعد فى تحديد أولويات العمل، وذلك فى إطار التوجهات الحكومية المستقبلية والمشروعات المحلية، التى يتم تنفيذها فى المحافظات، لاسيما برنامج حياة كريمة.

وسيتم الاستفادة من مخرجات الورشة فى عقد جلسات تشاورية أخرى، لتكون بمثابة حجر الأساس للمساعدة فى صياغة خطة عمل برنامج الأغذية العالمى بمصر 2023.