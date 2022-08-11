استشهاد طفلة متأثرة بإصابتها خلال العدوان الإسرائيلى الأخير

وأوضحت المستشفى -في بيان اليوم الخميس وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- أن الطفلة ليان الشاعر (10 سنوات)، وصلت إلى المستشفى يوم أمس الأول الثلاثاء، في حالة موت سريري، نتيجة تعرضها لإصابة في الرأس، حيث اخترقت الشظايا الدماغ وتضررت أكثر المناطق حساسية فيه.

يذكر أنه باستشهاد الطفلة ليان الشاعر يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع، الذي استمر لثلاثة أيام، إلى 48 شهيداً بينهم عدد من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 360 مصاباً بجروح متفاوتة.

وفي سياق آخر، وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم مكعبات أسمنتية على المدخل الرئيسي لـ"مسافر يطا" قرب قرية "التوانة" جنوب الخليل.

وأفاد فؤاد العمور منسق لجان الحماية والصمود في "مسافر يطا" وجنوب الخليل، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية ، أن قوات الاحتلال وضعت مكعبات اسمنتية على مدخل المسافر قرب قرية التوانة، تمهيدا للاستيلاء على مدخل القرية المؤدي الى مسافر يطا، لإقامة بوابة وبرج عسكري.

وأوضح العمور أن الاحتلال يهدف بذلك الى محاصرة المسافر وعزل ما يقرب من 4000 مواطن يسكنون تلك المناطق، عبر السيطرة على المدخل الوحيد المؤدي إليها والتحكم بالدخول والخروج منها، ويأتي ذلك ضمن مخططات الاحتلال الاستيطانية الرامية الى زيادة معاناة المواطنين والضغط عليهم لترك منازلهم وأراضيهم لصالح الاستيطان.

كانت قوات الاحتلال قد أخطرت قبل اسبوعين بالاستيلاء على المدخل المؤدي للقرية بمساحة 178 مترا مربعا، وجانبيه من أراضي المواطنين من عائلتي أبوصبحة ورومي.