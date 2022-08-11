أوكرانيا: مقتل 43 ألف جندى روسى منذ بداية العملية العسكرية

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 1846 دبابة و4100 مركبة مدرعة و974 من النظم المدفعية و261 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و232 طائرة و193 مروحية و15 سفينة و3018 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 90 وحدة من المعدات الخاصة".

وفي سياق متصل، أشار مكتب المدعي العام الأوكراني إلى أن ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا بلغ 361 قتيلا و705 مصابين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وأضاف أن 2211 مؤسسة تعليمية تم تدميرها جراء عمليات القصف من جانب القوات المسلحة الروسية من بينها 230 مؤسسة دمرت بشكل كامل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.