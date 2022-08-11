أوكرانيا: روسيا تحول محطة زابوريجيا لقاعدة عسكرية وتشكل خطرا على أوروبا

كتب أحمد عرفة

أكدت السلطات الأوكرانية، أن روسيا تحول محطة زابوريجيا لقاعدة عسكرية وتشكل خطرا على أوروبا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ودعت أوكرانيا الأمم المتحدة لإرسال وفد تقنى وعسكرى إلى محطة زابوريجيا النووية.

وفى وقت سابق، قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكى، إن بلاده تحتاج إلى مساعدة مالية كبيرة من جانب الاتحاد الأوروبى دون عوائق بيروقراطية.

وذكر زيلينسكي اليوم الخميس، أن عجز الميزانية الأوكرانية يبلغ حوالى 5 مليارات دولار شهريا، مشيرًا إلى أن أوكرانيا بحاجة ماسة إلى البدء بإعادة الإعمار.

وأضاف زيلينسكي، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر حلفاء أوكرانيا من دول الشمال: "يجب على الدولة التي تمنع التمويل لأوكرانيا حل هذه المشكلة على وجه السرعة. نحتاج إلى تمويل لأوكرانيا بكميات كافية وبدون أي عوائق بيروقراطية"، مشيرًا إلى أن كييف بحاجة إلى "مزيد من الدعم بالأسلحة والقذائف".