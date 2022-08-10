23 طالبا ومعلما من دميـاط يشاركون فى تصفيات المشروع الوطنى للقراءة

دمياط - معتز الشربينى

شارك 20 طالبا وطالبة من فئة الطالب المثقف بالاضافة إلى 3 معلمين من فئة المعلم المثقف من تعليم دمياط في تصفيات المشروع الوطني للقراءة على مستوى الجمهوريه، والتي انتهت أمس الثلاثاء.

وأعرب الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، عن شكره وتقديره الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، لرعايتها لأبنائنا الطلاب معربًا عن سعادته بتكريم الطلاب المتميزين، متمنيا بفوزهم بمراكز أولى على مستوى الجمهورية، مؤكداًُ أنه عقب إعلان النتائج سيكرم المتميزين من الطلاب والمعلمين، لأنهم يستحقون كل التقدير.

جاء ذلك بحضور يحيى توما، مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية ومحمد عمر، موجه عام المكتبات لدعم الطلاب والمعلمين.