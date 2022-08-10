ولايتان أمريكيتان تصدران تحذيرات من الجفاف.. ومسئول: أوقفوا غسيل السيارات

كتبت نهال أبو السعود

أصدر مسؤولون في ولاية نيو جيرسي الأمريكية تحذيرا من الجفاف على مستوى الولاية للمرة الأولى منذ ست سنوات، وحثوا السكان على الحفاظ على المياه وسط ظروف الجفاف المستمرة.

وفقا لإدارة الحماية البيئية بالولاية، يعد إصدار تحذير الجفاف الخطوة الأولى فى نظام استشارات الجفاف المكون من ثلاث مراحل، حيث تعمل السلطات على "بث الوعى العام" حول الضغط على إمدادات المياه بالولاية وتشجيع تدابير الحفظ الطوعية.

حذرت إدارة الحماية البيئية من أنه إذا لم تتحسن الظروف في الولاية، فقد يتحول إعلان تحذير من الجفاف الى حالة طوارئ مع قيود إلزامية أمرًا ضروريًا.

وقال شون لاتوريت مفوض إدارة الحماية البيئية فى بيان: "تدفق مجرى المياه ومستويات المياه الجوفية تنخفض عن المعدل الطبيعى في معظم الولاية وتظهر بعض الخزانات معدلات انخفاض حادة مع استمرار الظروف الحارة والجافة"، وتابع: "إذا بذل السكان والشركات كل ما في وسعهم لتقليل الطلب على المياه، يمكننا معًا ضمان إمدادات وفيرة في الأسابيع والأشهر القادمة."

نظرًا لأن أكثر من 30 فى المائة من الطلب على المياه في مناطق ضواحي نيوجيرسي يخدم أغراضًا خارجية في الصيف، نصحت إدارة الحماية البيئية السكان بخفض ري المروج والمناظر الطبيعية والحد من غسيل السيارات والاستخدامات غير الضرورية أمر بالغ الأهمية.

ووفقا للتقرير، حدثت آخر مراقبة أو تحذير من الجفاف في نيوجيرسي في أكتوبر 2016، عندما وضعت إدارة الحماية البيئية 14 مقاطعة تحت تحذير بسبب النقص المستمر في هطول الأمطار.

وفي اليوم نفسه، أصدر حاكم ولاية رود آيلاند دان ماكي تحذيرًا بشأن الجفاف في ولايته، طالب فيه السكان باتخاذ مجموعة متنوعة من إجراءات الحماية الطوعية وصدر اخر تنبيه بشأن الجفاف في الولاية سبتمبر 2020.

وقالت ماكي في بيان: "بينما تم تصميم إمدادات المياه لدينا لتحمل الجفاف ، يجب أن يكون سكان رود آيلاند على دراية بالظروف الحالية"، وأضاف: "كإجراء احترازى، أشجع السكان والشركات على التفكير فى اتخاذ تدابير للحفاظ على المياه".