اليوم السابع
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الأربعاء، 10 أغسطس 2022 11:49 م
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واشنطن: يمكن للروس التقدم بطلب للحصول على تأشيرة في البعثات الأمريكية حول العالم

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 10:25 م
واشنطن: يمكن للروس التقدم بطلب للحصول على تأشيرة في البعثات الأمريكية حول العالم البيت الأبيض
أحمد عرفة

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أكدت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون القنصلية جولي ستاف أنه يمكن للروس التقدم بطلب للحصول على تأشيرة في البعثات الأمريكية حول العالم، ولا توجد قيود على إصدار تصاريح لدخول الولايات المتحدة للروس، وفقا لروسيا اليوم.
 
وقالت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون القنصلية: لا توجد قيود على الروس، يمكن للروس الذهاب إلى أي سفارة أمريكية في العالم لتقديم طلب للحصول على تأشيرة. ويحدث ذلك كل يوم.
 
وأوضحت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون القنصلية، أن إصدار التأشيرات في السفارة الأمريكية في موسكو لا يتم حاليا.

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