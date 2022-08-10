نائب الشركة القابضة لمياه الشرب فى جولة تفقدية لـ"مياه الغربية"

استقبل الدكتور المهندس حمدى محمـد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية والعضو المنتدب، الدكتور المهندس أحمد كمال معوض نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى جولته التفقدية لعدد من المحطات بالشركة.
حيث تم مناقشة أبرز إنجازات الشركة وأهم التحديات التى تواجهة سير العمل فى كافة قطاعات وإدارات الشركة المختلفة،وكيفية التغلب عليها لاستكمال مسيرة التنمية.
وأوضح شطا أنه تم خلال الإجتماع عرض الهيكل التنظيمى للشركة، ومناقشة قطاع التخطيط والتطوير من حيث الأماكن المخدومة ونسب التنفيذ، والإنتهاء من إعداد البيانات المبدئية الخاصة بالمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة )، وأيضاً تم عرض تقديمى لكل من :-
ـ قطاع التخطيط والتطوير ــ قطاع التشغيل والصيانة ــ القطاع المالى والإدارى ــ القطاع التجارى ــ قطاع المعامل والجودة ــ المشروعات ــ الصرف الصناعى ــ الدعم الفنى ــ الإدارة العامة للخدمات الفنية المعاونة – GIZ
وأكد الدكتور أحمد معوض فى الإجتماع بضرورة العمل على تقليل الفاقد ووضع آلية للحد منه ، و الإنتهاء من الرفع المساحى للوصلات المنزلية من خلال قارئ العدادات ، والعمل على خطة صيانة المحابس للشبكات بالتزامن مع صيانة المحطات.
وبعد إنتهاء الإجتماع قام بجولة تفقدية لمحطة معالجة الصرف الصحى ببلتاج مركز قطور والتى تعمل بطاقة تصميمية 6500 متر مكعب يوم ويخدم 45000 نسمة بقيمة اجمالية 180 مليون جنيه ضمن برنامج تحسين مياه الشرب والصرف الصحى (IWSP) وتخدم أهالى قرية بلتاج وقرية محلة مسير.
كما تم تفقد محطة مياه المرشحة بالجلاء بمدينة طنطا وذلك بعد الإنتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة المحطة حيث تم رفع القدرة ( من 200 لتر / ثانية الى 600 لتر / ثانية (واستعداد المحطة لإدراجها فى اختبارت الحصول على شهادة TSM .
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