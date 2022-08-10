نائب الشركة القابضة لمياه الشرب فى جولة تفقدية لـ"مياه الغربية"

الغربية عادل ضرة

استقبل الدكتور المهندس حمدى محمـد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية والعضو ‏المنتدب، الدكتور المهندس أحمد كمال معوض نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف ‏الصحى فى جولته التفقدية لعدد من المحطات بالشركة.

حيث تم مناقشة أبرز إنجازات الشركة وأهم التحديات التى ‏تواجهة سير العمل فى كافة قطاعات وإدارات الشركة المختلفة،وكيفية التغلب عليها لاستكمال مسيرة التنمية.

وأوضح شطا أنه تم خلال الإجتماع عرض الهيكل التنظيمى للشركة، ومناقشة قطاع التخطيط والتطوير من حيث ‏الأماكن المخدومة ونسب التنفيذ، والإنتهاء من إعداد البيانات المبدئية الخاصة بالمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة من ‏المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة )، وأيضاً تم عرض تقديمى لكل من :-‏

ـ قطاع التخطيط والتطوير ــ قطاع التشغيل والصيانة ــ القطاع المالى والإدارى ــ القطاع التجارى ــ قطاع المعامل ‏والجودة ــ المشروعات ــ الصرف الصناعى ــ الدعم الفنى ــ الإدارة العامة للخدمات الفنية المعاونة – ‏GIZ

وأكد الدكتور أحمد معوض فى الإجتماع بضرورة العمل على تقليل الفاقد ووضع آلية للحد منه ، و الإنتهاء من ‏الرفع المساحى للوصلات المنزلية من خلال قارئ العدادات ، والعمل على خطة صيانة المحابس للشبكات بالتزامن ‏مع صيانة المحطات.‏

وبعد إنتهاء الإجتماع قام بجولة تفقدية لمحطة معالجة الصرف الصحى ببلتاج مركز قطور والتى تعمل بطاقة ‏تصميمية 6500 متر مكعب يوم ويخدم 45000 نسمة بقيمة اجمالية 180 مليون جنيه ضمن برنامج تحسين مياه ‏الشرب والصرف الصحى‎ (IWSP) ‎وتخدم أهالى قرية بلتاج وقرية محلة مسير.‏

كما تم تفقد محطة مياه المرشحة بالجلاء بمدينة طنطا وذلك بعد الإنتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة المحطة حيث ‏تم رفع القدرة ( من 200 لتر / ثانية الى 600 لتر / ثانية‎ (‎واستعداد المحطة لإدراجها فى اختبارت الحصول على ‏شهادة ‏TSM ‎‏.‏