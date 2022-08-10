ميناء دمياط تستقبل 24 سفينة متنوعة اليوم

فريق المحافظات

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل 8 سفن متنوعة، بينما غادره 12 سفينة أخرى، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 18102 طن تشمل : 9632 طن يوريا و 342 طن جبس و 216 طن حديد و 1840 طن كسب صويا و5340 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29287 طن تشمل : 3227 طن ابلاكاش و 14481 طن ذرة و 7000 طن صويا و 2554 طن أرز و 1017 خشب زان و 600 طن خرده و 1487 راس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 408 طن بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1179 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 208 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1459 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 10076 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 203768 طنا ، كما غادر الميناء أيضا قطار بعد أن تم تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الأسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً عدد 4535 شاحنة.