مصطفى مدبولى يترأس اجتماع مجلس المحافظين

كتبت هند مختار

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين، لمتابعة معدلات انفيذ المشروعات بالمحافظات.

ويتناول الاجتماع التأكيد على ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية.

وكان رئيس الوزراء قد أكد أن الدولة المصرية تعمل في الأوقات الراهنة على استثمار أهم مورد تمتلكه حاليا وهو الغاز الطبيعي الذي وجهت إليه استثمارات هائلة طوال الفترة الماضية، ولذا فقد اتجهت الدولة نحو توفير أكبر كمية منه لتصديره إلى الخارج والحصول على النقد الأجنبي، وذلك في ظل الأزمة العالمية التي تمر بها دول العالم أجمع، ولا سيما ما يشهده من أزمة طاقة طالت مختلف دول العالم.