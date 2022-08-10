مسؤول حكومي: أكثر من 700 ألف أوكراني يعملون بشكل قانوني في بولندا

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أعلن مسؤول حكومي بولندي، أن أكثر من مليون مواطن أجنبي، من بينهم أكثر من 700 ألف مواطن أوكراني، يعملون بشكل قانوني في بولندا.

وقال نائب وزير الأسرة والسياسة الاجتماعية ستانيسواف سويد - في تصريحات لإحدى وسائل الإعلام البولندية أوردها (راديو بولندا) في نشرته - إن العمالة الأجنبية لها تأثير إيجابي على سوق العمل البولندي، مضيفا أن العمال الأجانب يقومون بدفع اشتراكات التأمين الاجتماعي والضرائب ما يعني أنهم يعملون بطريقة قانونية.

يشار إلى أن بولندا تجتذب، علاوة على الأوكرانيين، الكثير من العمال من الدول الآسيوية مثل الهند وباكستان والفلبين؛ وذلك بحسب بيانات حكومية.