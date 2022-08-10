مدير أملاك الشرقية: تعاقدنا مع 10600 واضع يد بـ670 مليون جنيه

الشرقية - حمدى عبد العظيم

قال العميد محمود محمد متولى مدير الأملاك بمحافظة الشرقية إنه تم عمل ندوات وزيارات لجميع المراكز والمدن والقرى والنجوع بربوع المحافظة لشرح ملف تقنين الأراضى أملاك الدولة وكيفية البدء فى إجراءات التقنين ووضع المواطن واضع اليد على أراضى أملاك الدولة تحت مظلة القانون وتصبح هناك علاقة قانونية بين واضع اليد والدولية حتى تنتهي بتمليك الأرض تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بعمل كافة التسهيلات لمن أراد تقنين أرضه مع حصر كامل لجميع الأراضى أملاك الدولة.



وأضاف لـ" اليوم السابع" أن إجراءات التقنين سهلة وبسيطة حيث تبدأ بتقديم طلب من واضع اليد لإدارة الأملاك بالمحافظة ودفع الرسوم المقررة وعلى الفور يتم تشكيل لجان متخصصة لتسجيل فحص ومعاينة الأرض المقدم عليها الطلب على الطبيعة سواء كانت أرضا زراعية أو أرض مبانى.



وأشار مدير أملاك الشرقية أن المحافظة بها 48 ألفا و636 حالة وضع يد بمساحات 3558 فدان ارض زراعية و7 مليون و500 ألف متر مربع ارض مبانى حيث تقدم منهم حتى الآن 26 ألف و164 طلب تقنين فى ظل أحكام القانون 144 لسنة 2017 بفحص هذه الطلبات تبين أن هناك 21 ألف و 958 طلب أملاك دولة خاصة "ولاية المحافظة".



وقام المواطنين بسداد الرسوم المقررة للطلبات الجادة باجمالى 17492 طلب وتم الموافقة على طلبات 12 ألف و173 طلب مستوفى وصالح إلى التقنين تم التعاقد منهم على 10600 عقد ليصل إجمالى المتحصلات المالية إلى 670 مليون جنيه.



ولفت أن إدارة الأملاك تقوم بتقنين الطلبات طبقا لأحكام القانون 182 لسنة 2018 " البيع بالأمر المباشر " طبقا المادتين 71 و 80125 طلب تقنين جديد تقريبا من نفس القانون ليكون عدد الطلبات المقدمة عليها بمساحة 1800 فدان من الأراضى الزراعية و 5700 متر مربع من ارض المبانى وجارى عرضها على اللجان المختصة.



وتسير الإجراءات باسرع وقت ممكن حسب تعليمات رئيس الوزراء ومحافظ الشرقية بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى لواضعى اليد وعليه تم تخفيض الأسعار بنسبة 40% تقريبا تخفيفا على كاهل المواطن المصرى وتسهيل تقنين واضعة اليد.