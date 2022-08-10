محكمة إسرائيلية تقرر الهدم الفوري لمدرسة شرق رام الله

كتب: أحمد جمعة

أصدرت محكمة الاحتلال الاسرائيلي المركزية في القدس، الأربعاء، قرارا بهدم فوري لمدرسة عين سامية شرق رام الله، والتي تم تدشينها بتنسيق مع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وبتمويل أوروبي من خلال احدى المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن المدرسة كانت قد أقيمت بجهود متطوعين لتخدم طلبة تجمع عين سامية البدوي، كواحدة من مدارس الصمود والتحدي في المناطق المصنفة (ج)، حيث يعاني أهل المنطقة من اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين بهدف الاستيلاء على ما تبقى من الأرض وطرد أهلها منها.

وفي السياق، هدمت السلطات الاسرائيلية، اليوم منزلا في حي عين إبراهيم قرب مدينة أم الفحم في أراضي عام 1948، بحجة البناء المخالف للقانون.

إلى ذلك، أصيب فتى فلسطيني، الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال مواجهات اندلعت وسط مدينة الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والاعيرة المعدنية وقنابل الغاز صوب الفلسطينيين، ما أدى الى إصابة فتى (15 عاما) بعيار ناري في القدم تم نقله الى مستشفى ووصفت إصابته بالمتوسطة.