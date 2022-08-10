محافظ قنا يستقبل 86 مواطنا بمكتبه لبحث شكواهم

واصل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابوكريشة، السكرتير المساعد، استقبال المواطنين بمكاتبهم، للإستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.
واستقبل محافظ قنا، ونائبه، وسكرتير مساعد المحافظة، 86 مواطن، واستمعوا لشكوى كل مواطن على حده، ووعدوهم ببحث الشكاوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن .
وقال محافظ قنا، إن المواطنون تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم ، وطلبات علاج على نفقة الدولة، و الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وتم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع.
وأضاف الداودي، إنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدا سيادة القانون، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.
محافظ قنا يستقبل 86 مواطنا بمكتبه لبحث شكواهمالأربعاء، 10 أغسطس 2022 11:23 ص
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واصل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابوكريشة، السكرتير المساعد، استقبال المواطنين بمكاتبهم، للإستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.
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