محافظ سوهاج ونائبه والسكرتير المساعد يلتقون 142 مواطن لبحث مطالبهم وحل شكواهم

سوهاج محمود مقبول وعمرو خلف

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، عدد 142 مواطن من مختلف مراكز المحافظة؛ لبحث مطالبهم وحل شكواهم وذلك في إطار فعاليات اللقاء الجماهيري الذي يعقد بديوان عام محافظة سوهاج، بشكل دوري.

واستمع المحافظ إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات علاج على نفقة الدولة، وطلبات للحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وطلبات لذوي الإعاقة ما بين الحصول على كراسي متحركة، وأجهزة تعويضية، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة .

كما التقى نائب المحافظ والسكرتير المساعد عددا من المواطنين، واستمعوا إلى مطالبهم، حيث تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين، فيما أحيلت بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.