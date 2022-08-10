محافظ جنوب يتفقد محطات الطاقة الشمسية والشحن بالكهرباء

جنوب سيناء - محمد حسين

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، 4 محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بشرم الشيخ والمقامة بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تفقد المحافظ محطة نبق ( جلوبال) لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجاوات بالتعاون مع المحافظة ووزارة الكهرباء والهيئة العامة للتنمية السياحية.

وأوضح محافظ جنوب سيناء فى بيان صحفى أن المرحلة الأولى تنتج 10 ميجاوات، وسيتم الانتهاء منها 30 سبتمبر 2022 والمرحلة الثانية 10 ميجا وات.

كما تفقد المحافظ محطات إنتاج الطاقة الكهربية من الطاقة الشمسية شركة أبناء علام 5 ميجاوات، شركة انفينتي 5 ميجا وات، شركة أنثرو وجيلا 5 ميجاوات، وأشار المحافظ أنه بذلك يصل إنتاج الكهرباء بشرم الشيخ 40 ميجاوات بإضافة محطة شنايدر الموجودة حاليا والتي تنتج 5 ميجاوات.

كما قام محافظ جنوب سيناء خلال الجولة بتفقد محطة شحن الاتوبيسات صديقة البيئة المقامة علي مساحة 120 ألف متر تشمل المحطة جراج للاتوبيسات، 7 ارصفة، محطة شحن بالكهرباء سعة 150 أتوبيس بالتعاون مع وزارة النقل.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام المساعد القائم باعمال رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمودعيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وكان في استقباله بمواقع العمل ممثلي الشركات والجهات المنفذة.