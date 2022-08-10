محافظ الإسكندرية يشهد ختام فعاليات مبادرة "أولادنا بشاير خير"

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، ختام فعاليات مبادرة "أولادنا بشاير خير" التي نظمتها مديرية التربية والتعليم تحت رعاية محافظ الإسكندرية منذ أول يونيو الماضي بمجمع مدارس منطقة بشاير الخير 3 بمنطقة القباري، وذلك بحضور نادية فتحي وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، ومحمد السني رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالإسكندرية.

وقال محافظ الإسكندرية أن المبادرة التي انطلقت أوائل شهر يونيو الماضي جاءت في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالنشء، موضحا أن المبادرة استهدفت الإرتقاء بالمستوى الثقافي والمهاري لأبنائنا من قاطني منطقة بشاير الخير على كافة الأصعدة، والتوعية بالمشروعات القومية، بالإضافة إلى برامج التوعية لأولياء الأمور، وذلك بالتعاون المجتمع المدني في ظل تحقيق رؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ على ضرورة الاهتمام بالنشء وإعلاء قيم الولاء والانتماء للوطن، وتنمية ثقافة العمل التطوعي والعمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز قيم الحرية والتكافل الاجتماعي وحقوق الإنسان والتسامح ونبذ العنف وتغليب المصلحة العامة، وتأكيد الروابط الإنسانية الحضارية الراقية وغرس وترسيخ قيمة الديموقراطية في المناقشات الإيجابية البنَّاءة .

من جانبها؛ أوضحت نادية فتحي وكيل المديرية أن فعاليات المبادرة شملت برامج لتحفيظ القرآن الكريم، وندوات توعوية للطلاب وأولياء أمورهم، وبرامج لاكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المجالات، وبرامج الحساب الذهني وتدريب المدربين, وفتح فصول لمحو الأمية وتعليم الكبار ، وتم عقد ندوات توعية سلوكية للطلاب وأولياء الأمور، وإقامة مركز لتنمية القدرات الفنية والمسرحية والاجتماعية والرياضية والموسيقية والإلقاء والأشغال اليدوية ، وعمل مسرحيات وطنية.