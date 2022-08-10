محافظ الإسكندرية: إنجاز 82% من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع

الاسكندرية - جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة تعمل على قدم وساق للانتهاء من تبطين وتأهيل 10 ترع بنطاق محافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ أعمال التبطين والتأهيل حتى الآن بلغت 82 %، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين وتغطية البنية المائية التحتية لمصر لترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائية، بما يحقق وفراً فى مياه الرى.

هذا وأشار الشريف إلي أهمية المشروع القومى لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية والذى أطلقته القيادة السياسية، لتأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من الجودة، لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الرى، وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد، وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجارى المائية.

ومن جانبه، أوضح المهندس إبراهيم عبد المنعم، رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية، أن هناك 10 ترع في محافظة الإسكندرية يتم تأهيلها وتبطينها حاليا ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع وهي (ترعة الكرنك والفنجري، وفرع 36، وأبو خليفة، والطفله، غرب الطريق، وحارس (3)، ودليل ج3 بهيج، ومريوط (2)، وخورشيد، وقراقول)، وهذا بإجمالي أطوال 50.510 كم، وقد تم الانتهاء من تأهيل 41.310 كم، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من 8 ترع بنسبة 100%، حيث بلغت نسبة التنفيذ بترعة القراقول 82 %.