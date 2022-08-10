محافظ أسوان: تعويض عروسة عن جهازها الذى دمره حريق بالمنزل

وخلال نفس اللقاء الجماهيرى الذى استمع فيه اللواء أشرف عطية لشكاوى ومطالب حوالى 25 مواطنا ومواطنة أعطى توجيهاته بسرعة توفير عدد 2 كرسى متحرك كهربائى من مبادرة " الناس لبعضهم " بالتعاون مع بيت الزكاة المصرى لطفلين من أسرة واحدة تعانى من ضيق الحال حيث أنهما مصابين بضمور فى المخ لتسهيل حركتهم نتيجة لعدم قدرتهم على الحركة ، بالإضافة إلى الإسراع فى إجراء عملية جراحية لتغيير الشرائح والمسامير لساق إحداهما ، مع توفير جلسات للعلاج الطبيعى لشقيقها الذى يعانى من نفس المشكلة.

وكلف المحافظ، مديرية التضامن الاجتماعى بالإسراع فى إجراءات صرف معاشات تكافل وكرامة لعدد من الحالات، وأيضاً إصدار كارنية الخدمات المتكاملة للمعاقين ، بجانب صرف إعانات مالية عاجلة بمبلغ 500 جنيه لمدد تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، علاوة على صرف إعانات مالية أخرى تتراوح ما بين 1500 جنيه إلى 5 آلاف جنيه لعدد من الحالات الأخرى لإعاناتها على مواجهة متطلبات الحياة نظراً لظروفها المعيشية الصعبة.

فيما قرر أشرف عطية تشكيل لجنة محايدة برئاسة السكرتير العام المساعد لمعاينة أحد المنازل بعد طلب مواطنة مساعدة مالية لترميم منزلها للتأكد من مدى إستحقاقها ، وخاصة أن البحث الإجتماعى الذى تم إجراؤه كشف عدم صحة البيانات التى قدمتها حيث أنه فى حالة التأكد من ذلك سيتم إحالة الواقعة للنيابة العامة ، موجهاً وكيل وزارة الصحة بصدور قرارات للعلاج على نفقة الدولة لحالات مرضية عرضت ظروفها الصعبة على المحافظ ، مع توفير علاج مجانى لحالات أخرى.

وكلف أيضا محافظ أسوان مديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لبعض الحالات ، وخاصة لذوى الهمم ضمن نسبة الـ 5% ، فضلاً عن قيام مبادرة الناس لبعضهم بتوفير أجهزة كهربائية منزلية ، وكراتين مواد غذائية لعدد من الحالات التى تنتمى للأسر الأكثر احتياجاً وغير القادرة على الوفاء بمتطلبات بناتهم.