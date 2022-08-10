محافظة الإسكندرية تنظم مبادرات لتنظيف الشواطئ بمشاركة ذوى الهمم.. صور

الإسكندرية - جاكلين منير

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالتعاون والتنسيق مع المعنيين والمختصين والمجتمع المدني فيما يتعلق بالمبادرات التي تخدم البيئة ، وثمن مبادرة 40 متطوع من بينهم 15 من ذوي الهمم لتنظيف شاطئ سيد درويش المجاني من المخلفات الضارة، مؤكدًا أن الهدف هو التخلص من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام الضارة بالبيئة و خاصة البيئة البحرية والتي تضر بالثروة السمكية.

يأتى ذلك فى إطار إدراك الدولة لمدى أهمية الحفاظ على البيئة وبذل أقصى جهد لمواجهة التحديات المرتبطة بظاهرة التغير المناخي، وكذا استعدادًا لاستضافة جمهورية مصر العربية رسميا لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي سيقام في نوفمبر القادم بشرم الشيخ، وفي ضوء المشاركة المجتمعية الفعالة بين محافظة الإسكندرية ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد المحافظ على الدور الفعال لجهاز شئون البيئة برئاسةالدكتورسامح رياض، رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية ومنطقة غرب الدلتا، في تنظيم الفعليات التى تخدم البيئة والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني الفعالة مثل جمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعي لذوى الهمم برئاسة ندى الفي ثابت عضو مجلس النواب، معربًا عن سعادة لدمج ذوي الهمم في المجتمع بهذا الشكل المؤثر يخدم المجتمع.

ومن جانبه رحب اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف باي مبادرة لتنظيف الشواطئ، مؤكدًا أن هذه ليست المبادرة الأولى التى يقوم بها جهاز شئون البيئة فقد نظم بالتعاون من منظمات المجتمع المدني مبادرتين لتنظيف شاطئ المكس العام و السرايا العام، مشيرًا الي انه مستهدف تنظيف 10 شواطئ في الإسكندرية.