ما هى الفواكه التى تحتوى على نسبة قليلة من السكر؟

كتبت نهير عبد النبى

في حين أن الفاكهة يمكن أن تكون إضافة غنية بالعناصر الغذائية لنظام غذائي صحي ومتوازن، لكن لا يدرك كثيرون أن الفواكه باختلاف أنوعها تحتوى على كميات مختلفة من السكر، وفى هذا التقرير يقدم "اليوم السابع" بعض أنواع الفاكهة قليلة السكر وفقا لما ذكرته دويتشة فيلة وهى..

- الخوخ

على الرغم من حلاوته، إلا أن حبة خوخ متوسطة الحجم تحتوي فقط على نحو 13 جراما من السكر، و"الخوخ مصدر جيد لفيتامين "سي" وكذلك مادة "بيتا كاروتين"، وهي مضادة للأكسدة، ويمكن أن تقلل من تلف الخلايا وتدعم الصحة العامة.

- الفراولة

فاكهة لذيذة وجميلة، وبالإضافة إلى كونها مصدرا جيدا لفيتامين سي وللألياف، تحتوي ثماني حبات فراولة متوسطة الحجم على نحو 8 جرامات من السكر فقط كما تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة للوقاية من السرطان وتعزيز صحة القلب.

- التوت الأسود

فاكهة مليئة بالمواد الكيميائية النباتية المفيدة، المضادة للالتهابات والميكروبات، ويحتوى كوب واحد من التوت الأسود (البلاك بيرى) على 7 جرامات فقط من السكر كما أن التوت الأسود مصدر جيد للألياف والفيتامينات.

- الجريب فروت

خيار رائع لوجبة الفطور، نصف حبة جريب فروت تحتوي على 8.5 جرام من السكر، وبحسب دراسة نشرت في مجلة "Journal of Medicinal Food" فإن تناول نصف حبة جريب فروت قبل الوجبات يساعد في فقدان الوزن، لكن هناك ملاحظة مهمة، إذ أن الجريب فروت يتداخل مع امتصاص بعض الأدوية مثل أدوية الكولسيترول أو خفض ضغط الدم لذا من الأفضل استشارة الطبيب قبل إضافتها إلى نظامك الغذائى.

- التفاح

تحتوى تفاحة واحدة متوسطة الحجم على 19 جراما من السكر، وتتكون هذه الفاكهة من 86% ماء إضافة إلى العناصر الغذائية المتنوعة في التفاح، فإنه يساعد في النوم وحالات الإمساك.

- الموز

بلا شك يعد الموز من الفواكه ذات القيمة الغذائية العالية، إذ يحتوى على الأملاح المعدنية والفيتامينات، غير أنه يحتوى على نسبة عالية من السكر، خاصة إذا كان الموز شديد النضج كل مئة جرام من الموز تحتوى على 95 سعرة حرارية.