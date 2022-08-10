اليوم السابع
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مالي: تسلمنا معدات عسكرية روسية بهدف إعادة بناء جيش محترف

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 01:46 م
مالي: تسلمنا معدات عسكرية روسية بهدف إعادة بناء جيش محترف الرئيس الانتقالي المالي عاصيمي جويتا
‏كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قال الرئيس الانتقالي المالي عاصيمي جويتا في تغريدة له، إن المعدات العسكرية التي تلقتها بلاده أمس من روسيا "تعكس بحق التزامنا بذل كل ما في وسعنا لتعزيز مستوى قابلية تشغيل قواتنا الدفاعية والأمنية" ‏ ‏بحسب وسائل إعلام إفريقية.
 
وسلم العقيد جويتا أمس رسميا "مفاتيح الطائرات العسكرية لرئيس أركان القوات الجوية الجنرال ألو بوا ديارا" في الجناح الرئاسي بمطار موديبو كيتا الدولي.
 
وبهذه المناسبة قال ديارا إن هذه المعدات "تقوي بشكل كبير أسطول القوات الجوية" المالية، وتساعد في "تدمير القواعد والملاذات الإرهابية في العمق".
 
وأضاف ديارا بحسب ما نشر موقع القوات المسلحة المالية على الأنترنت، أن هذه المعدات "ستعمل كذلك على تحسين تنقل قوات الدفاع والأمن، وإجلاء الجرحى والمرضى وتقديم الإغاثة للسكان من حيث الغذاء والصحة والنقل".
 
ومن جانبه قال وزير الدفاع وقدامى المحاربين العقيد ساديو كامارا، إن الهدف من توالي تسلم المعدات العسكرية هو "إعادة بناء جيش مالي محترف، مجهز بشكل جيد، ومدرب وقريب من الشعب".
 
وتحدث ساديو كامرا عن إعادة تأسيس الجيش المالي "على أسس مهنية"، من أجل "كسب الحروب المفروضة على الدولة المالية ومن ثم تهيئة الظروف لسلام دائم وعادل".
 
وامس تسلمت السلطات الانتقالية في مالي، طائرات حربية روسية الصنع، تتكون من مقاتلات حربية ومروحيات قتالية وطائرات نقل تكتيكية. 
 
 

مالي

روسيا

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الرئيس الانتقالي المالي عاصيمي جويتا

رئيس أركان القوات الجوية المالية

ألو بوا ديارا



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