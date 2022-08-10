كيف حول مركز التدريب المهني بالشرقية ربة منزل إلي صاحبة حرفة؟

الشرقية - إيمان مهنى

عتاب عبد الكريم أم لثلاثة أبناء وربة منزل، من محافظة الشرقية، نموذج لسيدة المكافحة التي حلمت بأن يكون لها مشروع منزلي يحسن داخل أسرتها، والذي دفعها بالالتحاق بمركز التدريب المهني التابع للمديرية القوي العاملة بالمحافظة، ولتعلم حرفة الخياطة التي كانت تعشقها ولكن لا تعرف كيف تنفذها، للتخرج من أوائل الدورة ويكرمها وزير القوي العاملة محمد سعفان بميكنه هدية.

انتقل "اليوم السابع"، إلى منزل عتاب عبدالكريم، لمشاركتها يومها عملها بعدما أصبحت صاحبة حرفة تدر لها دخلا، في البداية تقول: سمعت من أحد سيدات القرية عن دورات تدريبية التي توفرها مراكز التدريب المهني التابعة لمدة القوي العاملة ومدتها شهرين لتعليم حرف مختلفه، بالفعل توجهت لتقديم للدورة.

وتضيف فور الالتحاق بالدورة دبرت جمعية من مصروف البيت ولشراء ميكنه خياطة، وكنت كل ما اتعلمه في الدورة ارجع لتدريب علية في المنزل خياطة لاطفالي، وكان زوجي يشجعني باستمرار على مواصله التعلم، كذلك المدربة ابتسام التي كانت تعاملنا كشقيقاتها خلال فترة الدورة وتحرص على تعلمينا كل شيء يخص التفصيل.

وبعد انتهاء الدورة التي استمرت لمدة شهرين، كان هناك امتحان وأن الأوائل سيكون لهم هدية كبيرة، بالفعل كنت اوائل الدورة، وتكمل عقب انتهاء فترة التدريب، اشتغلت في تفصيل لأهالي القرية، حيث أقوم تفصيل الجلاليب الفلاحي أو ملابس حريمي بأنواعها، فاي تفصيله مجرد ما اشوف الصورة التي ترغب في تفصيلها الزبونه، اقوم بتنفيذها، لكن أصعب المشقات هو الانتقال إلى الزقازيق، لعمل فتح العراوي أو سلفه الملابس حيث لا يوجد بالقرية مثل هذه الميكانات.

وأضافت: في القرية نحن أهل ونعرف بعضنا، لا أشتراط أي مبالغ مقابل التفصيل والتصليح، بالعكس وهبت جزء من شغلي لله، فبعض الأسرة أعرف ظروفها أرفض الحصول منهم مقابل أي عمل.

وتابعت: فؤجئت بعد فترة باتصال مركز التدريب المهني، بأن هناك تكريم للاوائل الدورة بحضور وزير القوي العاملة ومحافظ الشرقية، كانت فرحتي لاتوصف، يوم التكريم تسلمت ميكنه هدية و اوصني الوزير بضرورة الحرص، علي الإستفادة من الحرفة والعمل بها لتحسين دخلي.

واختتمت عتاب عبدالكريم 33 عامًا: طموحي هو تأسيس ورشة تفصيل وتوفير ميكانات أوفر وعراوي بدلًا من مشقة الانتقال للزقازيق، أن تكون الورشة مدرسة لتعليم أي سيدة حرفة التفصيل"، ونصحت السيدات والشباب الباحثين عن عمل، ضرورة الالتحاق بالدورات التدريبية التابعة للمديرية القوي العاملة، لتعلم حرفة جديدة.