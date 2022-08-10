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قاتل نيرة أشرف وسفاح الجيزة والآثار الكبرى.. قضايا رأى عام على منصة النقض

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 07:00 ص
قاتل نيرة أشرف وسفاح الجيزة والآثار الكبرى.. قضايا رأى عام على منصة النقض محكمة النقض
كتب إيهاب المهندس

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أصدرت محاكم الموضوع أحكمها فى العديد من القضايا التى شغلت الرأى العام فى الآونة الأخيرة، وتنتظر تلك القضايا تحديد جلسات لنظر طعون المتهمين فيها، ومنها..

 

قضية الآثار الكبرى

من القضايا التي شغلت الرأي العام قضية "الآثار الكبرى"، المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب والنائب السابق علاء حسانين وآخرين، لقيامهم بتشكيل عصابى لتمويل التنقيب عن الآثار بمصر القديمة، والذين صدر ضدهم أحكام في أبريل الماضى بالسجن من بين 5 إلى 10 سنوات، ومن المتوقع نظر طعونهم خلال الأيام القادمة.

 

سفاح الجيزة

ينتظر قذافي فراج "سفاح الجيزة" تحديد جلسات للطعون على 3 أحكام صادرة ضده بالإعدام في قضايا قتل زوجته وفتاة كانت تعمل لديه وقتل فتاة أخرى صاحبة محل أدوات كهربائية، فيما صدر ضده حكم نهائى في واقعة قتل صديقه بعد تأييد النقض حكم إعدامه.

 

مقتل نيرة أشرف

يعد دفاع المتهم محمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف بتقديم مذكرة للطعن على حكم إعدامه خلال المدة القانونية.


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