اليوم السابع
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فرنسا تطلب من إيطاليا والسويد المساعدة فى إطفاء الحرائق بجنوب البلاد

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 05:55 م
فرنسا تطلب من إيطاليا والسويد المساعدة فى إطفاء الحرائق بجنوب البلاد حرائق فرنسا
أحمد عرفة

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طالبت السلطات الفرنسية، إيطاليا والسويد المساعدة في إطفاء الحرائق في جنوب البلاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
 
وفى  وقت سابق أجلت السلطات الفرنسية نحو ثلاثة آلاف شخص بسبب استمرار حريق الغابات في "موستويجول" في إقليم أفيرون الفرنسي التابع لمنطقة بيرينه الوسطى.
 
 وذكرت محافظة "أفيرون" وفقا لقناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية الثلاثاء، أن 1200 شخص تم إيواؤهم في الصالات الرياضية والقاعات المجتمعية، وتم إيواء الآخرين لدى أقاربهم، موضحة أن هذا الحريق يشبه حريق الغابات الذي اندلع أمس الاثنين في بلدة "ماسيجروس كوسيس جورجيس" في إقليم لوزار جنوبي شرق فرنسا، والذي امتد إلى "أفيرون"، وأنه لا يوجد ضحايا ولا إصابات حتى هذه اللحظة.

حرائق

فرنسا

جيروند

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