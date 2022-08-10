اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أغسطس 2022 02:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

على جمعة: ليس من العدل أن نصدر فكرة أن المرأة مظلومة دائما.. فيديو

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 01:26 م
على جمعة: ليس من العدل أن نصدر فكرة أن المرأة مظلومة دائما.. فيديو جانب من الندوة
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن حق الكد والسعاية ناشئ من علاقة تتعلق بمفهوم الشراكة، وهو مفهوم عبر عنه الفقهاء بحق الشقاء أو حق الحريق كما ذكر فى الكتب القديمة، لافتا إلى أن الكد والسعاية صورة منه تتعلق بالعلاقة الزوجية ولكنه ليس كل الصور، مشيرًا إلى أن زمن استحقاقه إن كان خلال إقامة الحياة الزوجية فلها حق، وإن كان بعده فراق فلا حق لها.

 

وأضاف جمعة، خلال كلمته بندوة حوارية لمجلة الأزهر الشريف تحت عنوان: «حق الكَدِّ والسِّعاية.. رؤية فقهية اجتماعية معاصرة»، أن الكد والسعاية ليس تعصبا للمرأة ولكنه موضوع لتحقيق العدالة وهو كيف نزيل "المظلومية" عن المرأة والرجل، قائلاً: "ليس من العدل أن نصدر فكرة أن المرأة مظلومة دائمًا والرجل من جوه هيفرقع فالرجل والمرأة دائرة واحدة".

يذكر أن «الكدّ والسّعاية» المقصود منه هو حق للزوجة فى ثروة زوجها إذا شاركته فى تنميتها ببذل المال أو بالسعى والعمل أو بكليهما معًا، ومن صور مشاركتها العملية: عملها معه ببدنها فى مشروع أو شركة أو صنعة ونحو ذلك، ومن صور المشاركة المالية: إعطاؤه من هبة أبيها لها أو من هبة غيره، أو ميراثها من أبيها أو من غيره، أو من راتب عملها، أو من صَداق زواجها، أو مقتنياتها، أو حُليِّها، ونحو ذلك مما امتلكته، وكان فى ذمتها المالية المُستقلّة التى قرّرها الإسلام لها.

كما أن حقّ الكدّ والسّعاية للزوجة لا يُقدَّر بنصف ثروة الزوج أو ثلثها، وإنما يُقدّر بقدر مالِ الزوجة المُضاف إلى مال زوجها وأرباحه، وأجرة سعيها وكدِّها معه، ويمكن للزوجة المطالبة به أو المسامحة فيه أو فى جزء منه.


على جمعة

مجلة الازهر

الكد والسعاية

الازهر الشريف

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

أمين مجمع البحوث الإسلامية: التجديد فى الدين ضرورة وفريضة حتمية

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 12:15 م

القضاء يحدد 7 مبادئ لخطبة الجمعة الموحدة أبرزها ألا تزيد عن 20 دقيقة

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 04:30 ص

وزير الخارجية يشيد بمستوى التعاون المستمر بين مصر ومنظمة "يونيدو"

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 05:25 م

آخر رسالة للشهيد الفلسطينى "النابلسى": بحب أمى.. ديروا بالكم على الوطن.. صوت

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 03:30 م

والدة الشهيد الفلسطينى إبراهيم النابلسى تحمل نعشه بابتسامة عريضة

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 02:24 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة