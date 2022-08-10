ضبط 4 من بينهم 3 من محافظة الغربية أثناء التنقيب عن الأثار في أخميم بسوهاج

سوهاج محمود مقبول- عمرو خلف

تمكن ضباط قسم شرطة السياحة والاثار بسوهاج، من ضبط 4 أشخاص من بينهم 3 من محافظة الغربية، أثناء تواجدهم بدائرة مركز شرطة أخميم، شرقى سوهاج، داخل أحد المنازل أثناء القيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.

وتم التحفظ على حفرة دائرية الشكل بقطر حوالي 2 متر وعمق حوالي 9 أمتار تنتهي بسرداب يتجه للناحية الشمالية الغربية، بطول 9 أمتار ثم جنوباً بطول 4 أمتار، وتم ضبط أدوات الحفر.

ترجع الواقعة عقب ورود محضر محرر بمعرفة قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج إلى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج يتضمن ورود معلومات لضباط القسم تفيد قيام المدعو حسين ع أ 53 سنة حاصل علي دبلوم زراعة ويقيم بناحية دائرة المركز بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله.

عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط القسم بالاشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي استهدفت منزل المذكور حيث تم ضبطه وخلف ح أ ح 39 سنة عامل ويقيم دائرة مركز سوهاج والسابق اتهامه في " 6 " قضايا أخرهم القضية رقم 7096 جنح مركز سوهاج لسنة 2012 " تبديد " والمطلوب للتنفيذ عليه فـي قضايا تبديد واليماني ح ا ا 36 سنة نجار، ويقيم الغربية "، والمطلوب للتنفيذ عليه فـي إيصال أمانه، ومحمد ا ا و 30 سنة عامل ويقيم الغربية، ومحمد ا ح م 44 سنة عامل ويقيم الغربية

وتبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر حوالي 2 متر، وعمق حوالي 9 أمتار تنتهي بسرداب يتجه للناحية الشمالية الغربية بطول 9 أمتار ثم جنوباً بطول 4 أمتار وتم ضبط أدوات الحفر.

وبمواجهة المذكورين إعترفوا بإرتكاب الواقعة بحثاً عن الآثار وبمعاينة مكان الحفر بمعرفة لجنة مفتشي آثار منطقة أخميم أكدوا أن الحفر بقصد التنقيب عن الآثار وأن المنطقة تقع بالقرب من منطقة مقابر السلاموني الأثرية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.