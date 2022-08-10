اليوم السابع
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ضبط لصوص سرقوا سيارة فى القاهرة

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 11:15 ص
ضبط لصوص سرقوا سيارة فى القاهرة سرقة سيارة- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت أجهزة الأمن بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بسرقة سيارة أحد المواطنين وإعادة السيارة المستولى عليها، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم وبداخلها هاتف محمول وبعض الأوراق والمستندات.
 
 بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال إستخدام التقنيات الحديثة باشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث  تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين - مقيمين بالقاهرة).
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة ، وتم بإرشادهما ضبطت السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها داخل جراج كائن بدائرة القسم، وكذا ضبط بعض الأوراق الخاصة بالمجنى عليه وأجزاء من السيارة قاما بتفكيكها تمهيداً لبيعها، وباستدعاء مالك السيارة تعرف عليها، واتهمها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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