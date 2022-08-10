اليوم السابع
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ضبط المتهم بطعن شاب لمعاكسته خطيبته فى أبو النمرس بالجيزة

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 12:47 م
ضبط المتهم بطعن شاب لمعاكسته خطيبته فى أبو النمرس بالجيزة قوة أمنية- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بطعن شاب في أبو النمرس مما أسفر عن إصابته، تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، بسبب معاكسة المجني عليه لخطيبة المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل شاب إلى المستشفى مصابا بجرح طعني، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في أبو النمرس. 
 
بإجراء التحريات تبين أن المجني عليه عاكس فتاة، مما دفع خطيبها للاعتداء عليه بسلاح أبيض، وتمكن المقدم مصطفى رشوان رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس من القبض على المتهم. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

شروع في قتل

مشاجرة معاكسة فتاة

ابو النمرس



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