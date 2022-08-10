اليوم السابع
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صحة قنا تعلن عن حاجة مستشفيات الجامعة لأخصائيين وفنيين تمريض

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 12:50 م
صحة قنا تعلن عن حاجة مستشفيات الجامعة لأخصائيين وفنيين تمريض اطقم طبية - ارشيفية
قنا - صابر سعيد

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أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن حاجة مستشفيات قنا الجامعية إلي أخصائيين وفنيين تمريض للعمل بها وذلك عن طريق الندب من مستشفيات مديرية الشؤون الصحية بقنا.

وقال تاوضروس، إن ذلك في إطار تعزيز  التعاون المستمر بين مديرية الشؤون الصحية بقنا ومستشفيات قنا الجامعية والحرص علي ضرورة التكامل فيما بينهما، علي أن يتمتع المنتدب بجميع المزايا المادية الخاصة بالمستشفيات الجامعية.

وأوضح مدير مديرية الصحة، أنه من يرغب بالتقدم سرعة التوجه بطلب باسم الدكتور وكيل وزارة الصحة مرفق به بيان حالة وظيفية موقع من مدير المستشفي التي يعمل بها وتسليمه إلي المكتب الفني بديوان عام مديرية الصحة خلال الفترة من 10 وحتي 30 اغسطس الجاري.

 


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