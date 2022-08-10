شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي تحقق أعلى أرباح ربع سنوية منذ تأسسها

- أرباح قياسية بنسبة زيادة 70% مقارنة بربع الأول من عام 2021

حققت شركة مصر للمقاصة أرباحا قياسية في الربع الأول من عام 2022 والتي تعد أعلى أرباح ربع سنوية منذ تأسيس الشركة، حيث بلغ صافي الربح مبلغ 209 ملايين جنيه مصري، مقارنة بمبلغ 123 مليون لنفس الفترة من العام السابق، مما يعادل نسبه زيادة 70%.

وكشفت مصادر أن إجمالي مصروفات الشركة مثلت نسبة 26%من إجمالي الإيرادات مقارنة بـ 28% عن العام الماضي، وأن نسبة صافي الأرباح إلى إجمالي الإيرادات بلغت 61% مقارنة بـ 55% عن الفترة المماثلة من العام السابق.

كما أوضحت أن نسبة التكلفة إلى إيرادات الخدمات بلغت 75% مقارنة بـ 64% عن الفترة المماثلة من العام السابق والعائد علي حقوق المساهمين بلغ 14% مقارنة بـ 10% عن العام السابق.

والجدير بالذكر أنه تم ارتفاع إيرادات الاستثمار بنسبة 88% بمبلغ 47 مليون جنيه مصري، حيث جاء ذلك نتيجة للاستخدام الامثل للأموال المتاحة للاستثمار في ادوات استثمار خالية من المخاطر.

كما أوضحت المصادر ارتفاع إيرادات نشاط التوقيع الإلكتروني الخاص بمصر للمقاصة بشكل ملحوظ بنسبه 780% بمبلغ 11 مليون جنيه مصري، حيث جاء ذلك حرصا من الشركة على تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات من مختلف الخدمات الرقمية، ومنها التوقيع الإلكتروني، وذلك في إطار خطة الدولة المتكاملة للتحول الرقمي، والتي تعد وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من أهم روافد تنفيذ هذه الخطة للتحول لعالم إلكترونى لا ورقي.