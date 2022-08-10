اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 أغسطس 2022 10:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد أعمال تطوير ميناء دمياط ونسب التنفيذ.. فيديو

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 10:21 ص
شاهد أعمال تطوير ميناء دمياط ونسب التنفيذ.. فيديو وزارة النقل - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت وزارة النقل، تصويرا جويا لمشروع الحاجز الغربي لميناء دمياط ضمن المشروعات الجاري تنفيذها لتطوير الميناء، وفي إطار الخطة الشاملة للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير كافة الموانئ المصرية، لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
 
 
ورصد الفيديو المشروعات التي يتم تنفيذها بميناء دمياط البحري، ومنها محطة تحيا مصر 1 ومحطة تحيا مصر 2، وحاجز البر الغربى، وحاجز البر الشرقى. 
 
وتواصل الحكومة أعمال تطوير ميناء دمياط من خلال التعاون بين شركات القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء دمياط لتوسعة الميناء وإنشاء محطة جديدة، بجانب أعمال التطوير التى تمت على الأرصفة.
 
وتم الانتهاء تنفيذ رصيف ميناء دمياط البحرى الجديد، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، وتشمل المرحلة الثالثة من رصيف 5 و6، بحيث يكون تم تطوير 6 أرصفة فى محطة الحاويات، ويتم زيادة طول وعمق الرصيف ستؤدى إلى زيادة الطاقة لمحطة الحاويات من 20% إلى 25%، من 1,4 مليون حاوية إلى 1,8 مليون حاوية سنويا.
 
 
 

النقل

ميناء دمياط

تطوير ميناء دمياط

محطة تحيا مصر

الموانئ

حاجز البر الغربى

حاجز البر الشرقى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة