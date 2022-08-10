سوق عملة متحركة.. ضبط عملات أجنبية مع تاجرين داخل سيارة بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت اجهزة الامن بأشراف اللواء أشرف الجندي مدير امن القاهرة في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطـــة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة باشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث من ضبط (شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال استقلالهما سيارة "قيادة أحدهما".. وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية – 2هاتف محمول).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.