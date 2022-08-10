رئيس وزراء اليابان: تخطى الوقت الحالى يحتاج لتطبيق سياسات محددة وحاسمة

وأشار فوميو كيشيدا حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، إلى وجود تحديات مختلفة خارجيا وداخليا بسبب فيروس كورونا المستجد وأزمة أوكرانيا وتوتر العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول تايوان، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع عالميا، وهو ما يجعل هذه اللحظة تاريخية.

وأضاف أن الشعب الياباني قد منح ثقته لمجلس وزراء كيشيدا، مشددا على أنه يتم التعامل من أجل تحقيق هذا الهدف وتلبية متطلبات الشعب وتشكيل حكومة في أسرع وقت تكون مستعدة لأي طوارئ تحدث، بالإضافة إلى مواجهة التحديات القائمة.

ولفت إلى أنه يجري العمل في المرحلة الحالية لتطبيق كامل السياسات التي تم التعهد بها سابقا، كما أكد أنه سيعمل جاهدا من أجل الحفاظ على أمن وسلام اليابان، منوها بأنه بالنظر إلى التوترات الدولية السائدة، فإنه تم اختيار وتعيين وزراء في الحكومة الجديدة لديهم خبرات وقدرات تمكنهم من تحقيق نتائج ملموسة.

وتابع: "تم الإبقاء على كل من سكرتير مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو ووزير الخارجية يوشيماسا هاياشي ووزير المالية شونيتشي سوزوكي ووزير المواصلات والبنية التحتية تيتسو سايتو في الحكومة الجديدة التي تضم أيضا وزراء سابقين، مثل كاتسونوبو كاتو الذي سيصبح وزيرا للصحة للمرة الثالثة وياسوكازو هامادا الذي سيعود وزيرا للدفاع مرة أخرى".

وحول فيروس كورونا المستجد، قال رئيس الوزراء الياباني "إن البلاد حاليا في منتصف الموجة السابعة، وتشهد بعض المناطق انخفاضا حتى ولو بطئ في الحالات الجديدة التي يتم تسجيلها"، معربا عن شكره للشعب الياباني على تعاونه في التعامل مع هذا الوباء وعن تقديره للجهد الكبير الذي تقوم به الفرق الطبية وفرق الرعاية الصحية.