حملات النظافة وإزالة الإعلانات المخالفة ورفع الإشغالات بلبيس فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين وكذلك حصر الإعلانات واللوحات واللافتات وإزالة المخالف منها حفاظاً على المال العام والشكل الجمالى والحضارى لشوارع المدينة، بالإضافة إلى رفع كافة الإشغالات والتعديات بالطرق الرئيسية والميادين العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية قاد رئيس مركز ومدينة بلبيس حملة مكبره بشوارع المدينة تم خلالها رفع الإعلانات المخالفة بشوارع المدينة وكذلك رفع كافة الإشغالات من على جانبى طريق بلبيس العاشر من رمضان وطريق عبد المنعم رياض وميدانى الطيارة وأبو سمران وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان محافظ الشرقية خلال جولته المفاجئة أول أمس بمدينة بلبيس لتفقد عدد من المنشآت الطبية والخدمية أصدر توجيهاته لرئيس مركز ومدينة بلبيس بشن حمله مكبره بشوارع المدينة لرفع الإشغالات وإزالة الإعلانات المخالفة وتطبيق القانون على المخالفين.