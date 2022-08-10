جوتيريش: الطريقة الوحيدة لمنع الحرب النووية هى عدم وجود هذه الأسلحة على الإطلاق

كتبت: هند المغربي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش أن هناك طريقة واحدة فقط للتأكد تماما من أن الحرب النووية مستحيلة، وهي عدم وجود أسلحة نووية على الإطلاق.. قائلا: "نحن نعيش في عالم يفكر فيه الناس لأول مرة منذ عقود أن الحرب النووية قد تكون ممكنة مرة أخرى".

جاء ذلك في تصريح له خلال لقاءه مع وزيرة الخارجية المنغولية "باتسيتسيج باتمونخ" في العاصمة "أولان باتور".

وشدد جوتيريش على تضامن الأمم المتحدة مع منغوليا، مشيدا بها كدولة خالية من الأسلحة النووية ويعتبرها رمزا للسلام في عالم مضطرب وصفها بأنها تمثل "رمزا للسلام."

وأشار إلى أنه على مدى العقود الستة الماضية، زادت مساهمة منغوليا في عمل الأمم المتحدة، وأعرب الأمين العام عن امتنانه لقوات حفظ السلام المنغولية التي تخدم في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة.

كان الأمين العام قد التقى مع رئيس منغوليا، "خوريلسوخ أوخنا"، ومسؤولين كبار آخرين، وناقش معهم الوضع الجيوسياسي في المنطقة، والتحديات التي تواجه منغوليا كدولة لا تطل على البحر، والجهود الوطنية للتصدي لتغير المناخ.