ترتفع لـ 90℅ بالسواحل الشمالية.. تعرف على نسب الرطوبة بجميع الأنحاء حتى الإثنين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأربعاء حتى الاثنين المقبل، حيث تشهد البلاد ارتفاع ملحوظ فى نسب الرطوبة ، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية ، مائل الحرارة رطب على باقى الأنحاء .
وينشر اليوم السابع لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى الاثنين كما يلى :
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القاهرة الكبرى:
العظمى 75-85
الصغرى 35-40
- الوجه البحرى:العظمى 75-85
الصغرى 35-40
- السواحل الشمالية:العظمى 85-90
الصغرى 55-60
- جنوب سيناء :العظمى 60-65
الصغرى 30-35
- شمال الصعيد :العظمى 55-60
الصغرى 20-25
- جنوب الصعيد :العظمى 30-35
الصغرى 10-15
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