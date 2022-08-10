اليوم السابع
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ترامب يدلى بشهادته فى تحقيقات "ضرائب نيويورك" ويصفه بـ"أعظم مطاردة ساحرات"

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 11:57 ص
ترامب يدلى بشهادته فى تحقيقات "ضرائب نيويورك" ويصفه بـ"أعظم مطاردة ساحرات" ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه سيخضع للاستجواب تحت القسم اليوم الأربعاء في التحقيق المدني الذي أجراه المدعي العام في نيويورك منذ فترة طويلة بشأن تعاملاته كقطب عقارات، في منشور على حسابه على ممنصة تروث سوشيال التي يمتلكها.

وتأتي شهادة ترامب وسط فورة من الأنشطة القانونية المحيطة به بعد قيام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفتيش عقار مارالاجو في فلوريدا كجزء من تحقيق حول ما إذا كان قد أخذ سجلات سرية عندما غادر البيت الأبيض.

وفقا لنيويورك تايمز، تضمن التحقيق المدني في نيويورك ، بقيادة المدعي العام ليتيتيا جيمس ، مزاعم بأن شركة ترامب أخطأت في تقدير قيمة الأصول الثمينة مثل ملاعب الجولف وناطحات السحاب ، وتضليل المقرضين والسلطات الضريبية.

كتب ترامب في منشوره: "في مدينة نيويورك الليلة. رؤية العنصري N.Y.S. النائب العام غدًا ، لاستمرار أعظم مطاردة الساحرات في تاريخ الولايات المتحدة!"، وأضاف ترامب: "شركتي العظيمة وأنا نتعرض للهجوم من جميع الجهات. جمهورية الموز!"

في مايو ، قال مكتب المدعية العامة إنه يقترب من نهاية تحقيقه وأنه تم جمع أدلة قوية يمكن أن تدعم الإجراءات القانونية ، مثل رفع دعوى قضائية ضد ترامب أو شركته أو كليهما، وقال شخصان مطلعان على الأمر إن اثنين من أبناء ترامب، دونالد جونيور وإيفانكا ، شهدوا في التحقيق في الأيام الأخيرة.

 

ووفقا للتقرير، كان من المقرر مبدئيًا تقديم شهادة ترامب الشهر الماضي ، لكنها تأجلت بعد وفاة إيفانا ترامب ، زوجة الرئيس السابق السابقة ، في 14 يوليو ، ووالدة إيفانكا ودونالد جونيور وابنها الآخر إريك ترامب.

 

 

 

 


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