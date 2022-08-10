اليوم السابع
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تداول 10 ألاف طن بضائع عامة ومتنوعة و605 شاحنات بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 12:36 م
تداول 10 ألاف طن بضائع عامة ومتنوعة و605 شاحنات بموانئ البحر الأحمر موانئ البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 605 شاحنة و100 سيارة.
 
وشملت حركة الواردات 4500  طن بضائع، 379 شاحنة و55 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع، 226 شاحنة و45 سيارة، ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة امل ومغادرة السفينة بوسيدن اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية2 وبوسيدن اكسبريس.
 
وغادرت السفينتين الحرية 2 وأمل، بينما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية (وصول وسفر) للسفينة سينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1356 راكب بموانيها.
 
 

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