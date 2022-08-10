تجارة حلوان تستعرض دور الشباب فى بناء الجمهورية الجديدة

كتب محمد صبحى

"الشباب هم عماد الأمة وأساس قوتها، فعليهم تقوم نهضتها وبهم تستمد طاقتها"، هكذا افتتحت الدكتورة أمانى فاخر، عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان كلمتها خلال الندوة الثانية حول دور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة، على هامش فعاليات الدورة التجارية الخامسة والثلاثين لكليات التجارة على مستوى الجامعات المصرية، والتى تستضيفها كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان.

وشهدت الندوة، التى عقدت بحضور كل من دكتورة هالة يسري أستاذ علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء، ودكتور محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، وسالي عاطف مستشار الشئون الأفريقية في الأكاديمية الوطنية للتدريب ورئيس مؤسسة الحلم الأفريقي 2030، ودكتور عمرو نبيل عضو مجلس الشيوخ، العديد من النقاشات حول دور الشاب في بناء الجمهورية الجديدة والاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم.

واستكملت الدكتورة أماني فاخر كلمتها بالتأكيد على أهمية الندوة والتي تتم بمشاركة 12 جامعة وأكثر من 700 طالب على مستوى أنحاء الجمهورية، فى تعريف الشباب بدورهم في بناء الجمهورية الجديدة وتعزيز مشاركتهم الفعالة فى تحقيق نهضة الوطن.

من جانبها أشادت الدكتورة هالة يسري، أستاذ علم الاجتماع بمركز بحوث الصحراء، بموضوع الندوة والذي يأتي في الوقت الذي أصبح فيه الشباب على قمة أولويات الدولة بكافة مؤسساتها، مؤكدة دور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة باعتبارهم الثروة الحقيقية لهذا الوطن، وحثت الطلاب على ضرورة العمل على تطوير مهارتهم وقدراتهم.

وأشار الدكتور محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة الاهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم، مؤكداً أن تلك الندوة تأتي متواكبة مع توجهات الدولة لمشاركة الشباب بصورة أكثر فاعلية في بناء وطنهم، والتي ظهرت بصورة واضحة عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة لتمكين الشباب منذ عام 2016، مشيراً إلى ان نجاح الشباب في الجمهورية الجديدة هو نجاح لسياسات رئيس الجمهورية في ظل إيمانه الراسخ بضرورة دعم وتمكين الشباب، مما شكل دافع لعقد العديد من الندوات والمؤتمرات للشباب ومن ثم ظهر ما يعرف بتمكين الشباب في المناصب القيادية مثل أن يكونوا أعضاء لمجلس الشيوخ والنواب وغيرها من المناصب.

وأكد بكري ضرورة وضع إستراتيجية وطنية موحدة واضحة يمكن من خلالها الانطلاق نحو توعية ودعم الشباب، من خلال تلاحم كافة مؤسسات الدولة من أجل التفاعل مع القضية التي طرحها الرئيس وهي (قضية بناء الإنسان)، وكذلك عدم ترك الفكر الضار يتسلل إلى عقولهم مثل (ظاهرة المخدرات).

في نفس السياق أشادت سالى عاطف، مستشار الشئون الأفريقية في الأكاديمية الوطنية للتدريب ورئيس مؤسسة الحلم الأفريقي 2030، بالدور الذي تلعبه الدولة في تثقيف الشباب وزيادة مستوي الوعي لديهم حول وطنهم، مؤكدة على أن قضية تمكين الشباب تعد من القضايا المحورية التي أصبح ينظر إليها كأحد القضايا الإستراتيجية للدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة، كما أكدت على ضرورة أن يشمل هذا التوجه زيادة تمكين المرأة باعتباره شريكاً اساسياً في بناء المجتمع.

من جانبه قال الدكتور عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستثمار في الشباب من خلال تمكنهم وتدربهم يعد أكثر أنوع الاستثمار فاعلية، مؤكداً على أن الشباب هم المكون الأساسي للمجتمع المصري، والذي يجب أن يجد فرصة حقيقة للتأهيل والتدريب، وهو الأمر الذي يتحقق اليوم من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات والمناقشات للشباب التي تستهدف رفع مستوي كفاءة الشباب وتمكينه من قيادة دفة النمو التطوير.

وحث نبيل الشباب على ضرورة العمل بجد على تطوير مستوياتهم العلمية والشخصية والمشاركة المجتمعية في كافة الأنشطة واستغلال توجهات الدولة نحو دعم تمكين الشباب على كافة الأصعدة.