اليوم السابع
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بمشاركة 15 شيفا.. فندق بمرسى علم ينظم مسابقة أجمل تورته لجذب السياح.. صور

الأربعاء، 10 أغسطس 2022 11:38 ص
بمشاركة 15 شيفا.. فندق بمرسى علم ينظم مسابقة أجمل تورته لجذب السياح.. صور لجنة التحكيم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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نظم أحد الفنادق السياحية بمدينة مرسى علم، جنوب البحر الأحمر، مسابقة ومهرجان لأجمل تورته بمشاركة 15 شيفا كنوع من الترفيه والبهجة وإدخال الفرحة على السياح النزلاء فى الفندق.
 
وتم إعداد لجنة تحكيم لاختيار أجمل تورته، حيث شارك السياح فى اختيار أجمل تورته بمساعدة لجنة التحكيم التى ضمت مدير الفندق، وبعض العاملين فى الفندق والشيف العمومى وعدد من السائحين الأجانب. 
 
من جانبه، قال عاطف عثمان مدير الفندق إن مسابقة أفضل تورته تعد نوع من أنواع الترفيه وعمل جذب سياحي لمدينة مرسي علم، حيث اشترك عدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية فى لجنة التحكيم، مع خبراء السياحة والشيف العمومى على حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة وسط سعادة السائحين الذين حرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية. 
 
 
وأضاف مدير الفندق السياحى أنه يتم تنظيم عدد من الحفلات والفقرات الترفيهى لإدخال البهجة والسرور على السياح  تزامنا مع ارتفاع معدلات الوصول من الدول المختلفة التى يستقبل مطار مرسى علم الدولى أسبوعيا أكثر من 120 رحلة طيران.
 
 
ومن جانبه، قال أحمد صالح شيف عمومى بالفندق المنظم للمسابقة أن شارك فى المسابقة  15 شيفا، وضمت أنواع مختلفة ومتنوعة لجميع أنواع التورتة المصنوعة من الفواكه والشيكولاتة والجيلى والكريم شانيته وتنوعت بين غربية وشرقية فى بوفيه ضخم على الشواطئ.
 
 
وكانت أنواع التورتات المختلفة التى تم صنعها فى المسابقة تورتة الموز، والتين وتورتة الكانتلوب، وتورتة الفواكه وتورتة المانجو َوتورتة العنب وتورتة البلح وتورتة الشيكولاتة البيضاء والبني والكريم كرامل والفندام. 
 
 

 

انواع مختلفة من التورت
انواع مختلفة من التورت

 

 

 

تورته بالمانجو
تورته بالمانجو

 

جانب من المسابقة
جانب من المسابقة

 

 

لجنة التحكيم
لجنة التحكيم

 

 

مسابقة أجمل تورته بفندق مرسى علم
مسابقة أجمل تورته بفندق مرسى علم

 

 

مسابقة أجمل تورته بمرسى علم
مسابقة أجمل تورته بمرسى علم

 

 

مشاركة النزلاء في المسابقة
مشاركة النزلاء في المسابقة

 


 

 


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