بدء تنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر من اليوم الأربعاء وحتى 5 سبتمبر

كتب لؤى على

أعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، بداية التقديم للمدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، اليوم الأربعاء، الموافق 10من أغسطس وحتى 5 من سبتمبر 2022م.

وأوضح رئيس الجامعة أن التقديم للمدينة الجامعية يكون لطلاب فرق النقل بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، إضافة إلى طلاب وطالبات الفرق النهائية، وأن التقديم في المدينة الجامعية للطلاب والطالبات بجامعة الأزهر يكون إلكترونيًّا، ويشترط للتقديم حصول الطلاب والطالبات على تطعيم فيروس كورونا.

والتقديم يكون من خلال هذا الرابط https://azu.edu.eg/azharsr/Home/StartPage